Брата Кокорина оштрафовали после потасовки с полицейскими

Пресненский суд Москвы оштрафовал Кирилла Кокорина на четыре тысячи рублей за неповиновение сотрудникам полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Он признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). Его друга Карена Григоряна также осудили за такое же правонарушение и назначили штраф в четыре тысячи рублей.

Ранее 30 июня сообщалось, что брат футболиста Александра Кокорина Кирилл вместе с товарищем устроили потасовку с полицейскими, которые не разрешили им припарковаться у Центра международной торговли, где была намечена прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Мать Кирилла Кокорина говорит, что ребята ни в чем не виноваты, конфликт спровоцировал один из полицейских — он обозвал Карена «черным» и приказал подчиненным размазать его по асфальту. По ее словам, Кирилл стал снимать происходящее на телефон, но правоохранители ударили его по рукам, отобрали гаджет и задержали. Кокорин отказывается признать вину в неповиновении полицейским.

Первоначально сообщалось, что Кирилла задержали за драку возле московского бара, куда его не пустили без QR-кода.

В октябре 2018 года футболисты Павел Мамаев и Кокорин стали участниками двух драк в центре Москвы. Их приговорили к полутора годам лишения свободы за хулиганство и побои. Досрочно они освободились в сентябре 2019 года.