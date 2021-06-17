Россияне и американец тайно провезли украшения на 100 миллионов рублей

В аэропорту Шереметьево поймали группу контрабандистов, которые незаконно перевезли через границу украшения общей стоимостью 100 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным Федеральной таможенной службы, группа из пяти россиян и одного американца в течение года тайно провозила из США драгоценности и элитные часы. Осуществлять нелегальные поставки им помогали сотрудники нескольких авиакомпаний. При обыске оперативники обнаружили также наличные деньги.

Незаконно ввезенные товары продавались в магазинах Москвы, Подмосковья и Ростова-на-Дону. Подозреваемых задержали и возбудили уголовное дело. Один из них находится под домашним арестом, еще четырех отпустили под подписку о невыезде. Статус остальных контрабандистов не раскрывается.

Ранее в апреле американский турист пытался провезти метамфетамин в своем буррито. Запрещенное вещество обнаружили в процессе рентгена в аэропорту Хьюстона — оно было завернуто в фольгу и спрятано среди овощей и мяса.