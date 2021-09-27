Собчак возмутили объемы мусорных свалок в России

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак обратила внимание на проблему утилизации мусора в России. Соответствующий пост она опубликовала в своем Instargam-аккаунте. Знаменитость возмутили, в частности, объемы отечественных свалок.

«В России транснациональные гиганты (вроде Кока-колы) уже много лет лоббируют отказ от РОП (расширенной ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки — прим. «Ленты.ру»). При этом площадь российских свалок сейчас по размеру как несколько европейских стран! И наши чиновники почему-то проглатывают ситуацию и идут на поводу у больших бюджетов корпораций», — написала журналистка (авторская орфография и пунктуация сохранены).

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По словам Собчак, РОП применяется в Европе — там за утилизацию упаковки платят сами производители. «Выпустили что-то — изволь нести ответственность и за переработку. Не буквально, нет, — компании платят специальный экологический сбор. И на него строят заводы», — отметила телеведущая.

В России же за вывоз и утилизацию отходов платят сами покупатели, указала Собчак. «Но этого, конечно, не хватает. О какой мусорной реформе может идти речь? Уже давным-давно в стране можно было организовать нормальную сеть заводов по переработке, а вместо этого шесть лет топчемся на месте, обсуждая введение правил, как в Европе», — возмутилась журналистка. Собчак посетовала на то, что много упаковки остается в том числе от игрушек, которые получает ее сын Платон.

Ранее министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов сообщил, что в 20 российских регионах в ближайшем будущем закончится емкость свалок. Наибольшие проблемы с утилизацией мусора из-за этого могут испытать Санкт-Петербург, Севастополь, Кубань, Ленинградская, Магаданская, Новосибирская и другие области, предупредил главы Минприроды.