Собчак рассказала о провальных кастингах в жизни

Ксения Собчак призналась, что получала отказ на кастинге в «Фабрику звезд»

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак прокомментировала интервью певицы Алексы (настоящее имя — Александра Чвикова), которая вспомнила о приходе Собчак на кастинг шоу «Фабрика звезд». Последняя подтвердила этот факт и рассказала о других провальных просмотрах в жизни. Ее пост доступен в Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Подтверждаю. Да, я действительно проходила кастинг на “Фабрику звезд”, даже дошла до финального этапа, но в итоге меня не взяли», — призналась Собчак.

Телезвезда добавила, что в ее жизни было около пяти или шести кастингов, на которых она получила отказ. Журналистка добавила, что «блат» не мог ей помочь успешно проходить просмотры, потому что на тот момент она «в Москве вообще никому не была нужна».

«Я ходила по кастингам. Получила несколько отказов, прежде чем меня начали приглашать», — заявила бывшая ведущая «Дома-2».

Ранее Собчак устроила скандал правоохранителям на свадьбе рэпера Моргенштерна и его возлюбленной Дилары Зинатуллиной. Она сняла на камеру сотрудников речной полиции, которая остановила свадебный теплоход во время церемонии.