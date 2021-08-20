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Собчак упрекнула Галкина в «быдлячем» уровне юмора

Собчак упрекнула Галкина за критику «Большой глины №4»
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Кадр: @xenia_sobchak

Телеведущая Ксения Собчак записала видеообращение к юмористу Максиму Галкину после его критики скульптуры швейцарского художника Урса Фишера «Большая глина № 4», установленной на Болотной набережной в Москве. В ролике, опубликованном в Instagram, журналистка упрекнула артиста в «быдлячем» уровне юмора.

Журналистка заявила, что в последние годы Галкин пытается уйти от образа «шоумена с федерального канала, который шутит про тещу». «Ты как раз ясно показываешь, что ты готов тянуть свою аудиторию к каким-то важным темам. Ты поднимаешь серьезные темы в своем Instagram. (...) Все это очень круто», — сказала она. Собчак призналась, что ей приятно наблюдать за эволюцией артиста.

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При этом телеведущая отметила, что не понимает, почему Галкин сравнил инсталляцию с отходами жизнедеятельности человека. «Зачем же здесь ты на таком уровне ведешь дискуссию о современном искусстве? <...> Спускаешься на этот, прости, армейский уровень юмора, быдлячий такой уровень, когда в таких категориях начинаешь обсуждение. Мне кажется, ты точно можешь лучше», — заключила Собчак.

Ранее телеведущая заявила о «дремучем сознании» у россиян, которые выступили против новой скульптуры на Болотной набережной. По мнению Собчак, люди не хотят вникать ни во что новое, им проще «облить помоями» или сравнить с ними все, что мало изучено.

Скульптура швейцарского художника Фишера «Большая глина № 4» появилась в центре Москвы в начале августа. 12-метровая инсталляция простоит напротив Дома культуры ГЭС-2 несколько месяцев. Арт-объект вызвал неоднозначную реакцию у москвичей: его сравнили с кучей мусора и мороженым.

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