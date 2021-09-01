Собчак устроила скандал полиции на свадьбе Моргенштерна

Телеведущая Ксения Собчак устроила скандал правоохранителям на свадьбе рэпера Моргенштерна и его возлюбленной Дилары Зинатуллиной. Соответствующее видео публикует Telegram-канал Super.ru.

На кадрах видно, как телеведущая снимает на камеру сотрудников речной полиции, остановивших свадебный теплоход из-за шума и нарушения правил движения по реке.

«По какой причине вы имеете право без нарушений кого-то куда-то не выпускать? Вы сейчас нас не выпускали. По какой причине? Вы знаете,что вы нарушаете закон Российской Федерации?» — спрашивает у сотрудников речной полиции Собчак.

«Свадьба по классике закончилась ментами, которые устроили наркошмон. Час держали всех на корабле. Бэк ту 90-е», — пожаловалась телеведущая.

Ранее на свадьбу Моргенштерна приехали люди в форме ОМОНа. На опубликованных кадрах видно, как в торжественном зале внезапно появляются люди в одежде, похожей на форму ОМОНа и с «автоматами» в руках. Они выходят к импровизированной сцене и уводят рэпера под руки на второй этаж заведения. Как объяснили гостям — «для дачи показаний».

