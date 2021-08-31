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Моргенштерн ответил на вопрос о принадлежности Крыма

Рэпер Моргенштерн заявил, что Крым принадлежит крымчанам
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Кадр: «В гостях у Гордона» / YouTube

Российский рэпер Моргенштерн ответил на вопрос о принадлежности Крыма. Интервью с ним было опубликовано на YouTube-канале украинского журналиста Дмитрия Гордона.

В ходе интервью артист заявил, что полуостров принадлежит крымчанам. На это ведущий спросил: «А территория чья?» Музыкант отметил, что дальше эту тему обсуждать бесполезно. «Я тебя уже ***** ответом», — сказал он Гордону.

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Тот предположил, что Моргенштерн избегает ответа, так как боится, что в России его ждут санкции. «Я бы тебе ответил, но мне реально так до *****. Извините, кого я могу этим задеть — украинцев или россиян. Зачем обсуждать *****, которая прошла? Мы на это уже не повлияем. Желаю всем кайфа и любви», — заявил рэпер.

Ранее музыкант сказал, что станет президентом России через 10-15 лет. В своем последнем интервью хип-хоп-артист признался, что безумно любит родную страну. Он отметил, что был во многих других странах, а его мать живет в Европе, но сам бы он не смог никуда переехать. По мнению музыканта, с Россией может сравниться разве что Украина.

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