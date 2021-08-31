Моргенштерн опубликовал первые кадры со своей свадьбы

Российской рэпер Моргенштерн опубликовал первые кадры со свадьбы со своей возлюбленной Диларой Зинатуллиной, которая три месяца назад сделала ему предложение в синагоге. Несколько видео появилось в его Instagram-сторис.

На одном из роликов музыкант, одетый в серый костюм, кричит в камеру: «Дилара, *****, я тебя люблю!» В другом видео он идет по подъезду, увешанному воздушными шарами, а в следующей сторис появляется его будущая супруга в свадебном платье.

Ранее во вторник, 31 августа, журналисты раскрыли подробности предстоящей свадьбы рэпера. Очевидцы засняли теплоход «Рио-1» на набережной Тараса Шевченко, которую организаторы подготавливают к будущему торжеству. На размещенных кадрах видно, что на борту установлены баннер с ангелом и аббревиатурой «АД», обозначающей инициалы пары, а также несколько декораций: две скульптуры с торчащей из шва монтажной пеной и 26 двуспальных кроватей.