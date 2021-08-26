Моргенштерн возглавил рейтинг доверия у молодежи

Хип-хоп-артист Моргенштерн возглавил рейтинг доверия у российской молодежи. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Romir Influence Ranking.

В опросе приняли участие люди, родившиеся в период с 2000 по 2007 годы и проживающие в городах с населением более тысячи человек. При этом ни один из участников получившегося списка не вошел в рейтинг самых уважаемых общественных фигур среди всех возрастных групп.

На втором месте после Моргенштерна расположился певец Егор Крид. Замкнул тройку блогер Антон Птушкин. В десятке также оказались ведущая Анастасия Ивлеева, повар и телеведущий Константин Ивлев, рэпер Тимати, футболист Артем Дзюба, юморист Гарик Харламов, журналист Дмитрий Борисов, певица и видеоблогер Ида Галич.

В июле Forbes опубликовал рейтинг из 50 самых успешных звезд России. Его возглавил рэпер Моргенштерн. За год артист заработал почти 7,5 миллиона долларов, в СМИ его упоминали 47 тысяч раз, а количество подписчиков в его соцсетях превышает 17,7 миллиона.