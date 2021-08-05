Названы самые богатые звезды российского шоу-бизнеса

Издание Forbes опубликовало список самых богатых звезд российского шоу-бизнеса.

Первым в рейтинге назван лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Его годовой доход оценили в 8,8 миллиона долларов. Отмечается, что за частный концерт он вместе с коллективом может заработать от 150 до 300 тысяч долларов.

Второе место занял исполнитель Егор Крид с доходом в 6,9 миллиона долларов. Замкнул тройку Дима Билан, заработавший 6,8 миллиона долларов. В первую десятку также вошли Баста, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, «Би-2», Григорий Лепс, Тимати и Иван Ургант.

В июле Forbes опубликовал рейтинг из 50-ти самых успешных звезд России. Его возглавил рэпер Моргенштерн. За год артист заработал почти 7,5 миллиона долларов, в СМИ его упоминали 47 тысяч раз, а количество подписчиков в его соцсетях превышает 17,7 миллиона. Хип-хоп-исполнитель оказался на первом месте среди музыкантов в рейтинге самых успешных знаменитостей. В общем списке он занял второе место, уступив бойцу смешанных боевых искусств Хабибу Нурмагомедову.