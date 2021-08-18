Моргенштерн назвал условие для участия в поединке MMA

Рэпер Моргенштерн заявил, что готов сразиться по правилам MMA за 20 миллионов долларов

Известный российский рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) назвал условие для участия в поединке смешанных боевых искусств (MMA). Он завил в эфире YouTube-канала «Руки выше», что готов сразиться по правила единоборства за 20 миллионов долларов.

Музыкант отметил, что его решение будет зависеть от того, кто выступит его противником. По его словам, если он поймет, что останется в живых после боя, то полученного гонорара хватит на то, чтобы ничем не заниматься до конца жизни, еще останется следующему поколению.

«Смотря против кого. Если против какого-то убийцы, который меня размажет, то зачем оно мне надо? А если я пойму, что после этого поединка я останусь в живых, мне в принципе этой цифры хватит», — сказал Моргенштерн.

Ранее рэпер назвал бойцов смешанного стиля (MMA) остановившимися в развитии на уровне 10-11 лет и пожелал им повзрослеть. Он заявил, что критикующие его спортсмены просто пытаются проявить себя, и подчеркнул, что не воспринимает всерьез их слова.

