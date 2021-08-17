Моргенштерн назвал бойцов MMA остановившимися в развитии

Рэпер Моргенштерн считает, что бойцы MMA остановились в развитии на уровне 10-11 лет

Российский рэпер Моргенштерн назвал бойцов смешанного стиля (MMA) остановившимися в развитии на уровне 10-11 лет и пожелал им повзрослеть. Интервью с музыкантом было опубликовано на YouTube-канале «Руки выше».

Хип-хоп-артист считает, что критикующие его спортсмены просто пытаются проявить себя. Он подчеркнул, что не воспринимает всерьез их слова.

«Я прекрасно понимаю, что мы коллеги по цеху, даже по цирку я бы сказал. Мы коллеги по цирку», — заявил рэпер.

27 июня Моргенштерн в Instagram написал, что необходимо ввести цензуру и запретить ММА. «Какой пример вы детям подаете? А про добивание лежачего вообще молчу. Это по-мужски? Не понимаю», — высказался исполнитель.

Тем самым рэпер ответил многим российским представителям MMA, призывавшим запретить его концерты, в частности Александру Шлеменко, назвавшему Моргенштерна чертом и бесом, и Ивану Штыркову, рассуждавшему о возможности цензуры в песнях артиста.

