Моргенштерн подписал контракт с промоушеном MMA

Рэпер Моргенштерн подписал контракт с главой промоушена Хардкор ММА Анатолием Сульяновым. Детали о соглашении появятся позже, пообещал Сульянов в своем Instagram.

«Контракт подписан, Хардкор ММА в деле, детали позже... Варианты по оппонентам в комменты», — написал Сульянов в своем Instagram. Сам рэпер прокомментировал принятое соглашение более сдержанное. «Искупались и подписались», — заявил Моргенштерн в своем Instagram-аккаунте.

Ранее российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко предрек итог боя с Моргенштерном. По его мнению, такое поединок продлился бы ноль секунд.

В конце минувшего июня Моргенштерн заявил, что необходимо ввести цензуру и запретить ММА. «Какой пример вы детям подаете? А про добивание лежачего вообще молчу. Это по-мужски? Не понимаю», — написал он. На это Шлеменко заявил, что не стоит воспринимать слова исполнителя всерьез, так как единственное, чего хочет рэпер, — это привлечь к себе внимание.