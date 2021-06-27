Шлеменко отреагировал на призыв Моргенштерна запретить ММА

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко отреагировал на призыв рэпера Моргенштерна запретить ММА. Его слова приводит Sport24.

Спортсмен заявил, что не стоит воспринимать слова исполнителя всерьез, так как единственное, чего он хочет, — это привлечь к себе внимание. «Ему проще будет продвигать свои дебильные маргинальные ценности без бойцов ММА — однозначно. Но мне вообще плевать, что там у него на душе», — добавил он.

Ранее 27 июня Моргенштерн в Instagram написал, что необходимо ввести цензуру и запретить ММА. «Какой пример вы детям подаете? А про добивание лежачего вообще молчу. Это по-мужски? Не понимаю», — заявил он.

В марте этого года Шлеменко назвал Моргенштерна чертом и бесом. Кроме того, он призывал запретить концерты исполнителя.

Шлеменко за карьеру одержал 60 побед, потерпел 13 поражений, один из его боев был признан несостоявшимся.