Шлеменко объяснил определение «помойка» в адрес «Сектора Газа»

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко в интервью YouTube-каналу «Ушатайка» объяснил определение «помойка» в адрес творчества группы «Сектор Газа».

«Это я погорячился. Извиняюсь. "Сектор" попался к слову. Я слушал их. "Сектор" — это классика, я не спорю. Так бывает, под одну гребенку и их туда приплел», — объяснил спортсмен. При этом он добавил, что тексты «Сектора Газа» нельзя назвать хорошими, так как в них присутствует слишком много нецензурной лексики.

5 мая Шлеменко назвал «Сектор Газа» помойкой и обратил внимание на то, что в 90-е выступление группы не транслировалось по ТВ. По его мнению, на тот момент это было табу.

В марте этого года Шлеменко назвал Моргенштерна чертом и бесом. Кроме того, он призывал запретить концерты исполнителя.

Шлеменко за карьеру одержал 60 побед, потерпел 13 поражений, один из его боев был признан несостоявшимся.

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