Шлеменко раскритиковал живущих за границей российских спортсменов

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко в интервью YouTube-каналу «Народного славянского радио» раскритиковал живущих за границей российских спортсменов.

Шлеменко посчитал, что уехавшие за рубеж спортсмены должны помогать секциям в родных городах, однако не делают этого. «Если они не будут это делать, то надо не поддерживать их. Значит, они нам не друзья. Потому что они, в том числе великие спортсмены, зарабатывают деньги за счет нашей поддержки», — заявил он.

5 мая Шлеменко назвал причину отказа от жизни в США. Спортсмен заявил, что всегда был ориентирован на изменения жизни в России, и добавил, что своим примером показывает, как можно помогать молодым парням «подняться» в России.

Шлеменко одержал 60 побед в карьере в MMA. На его счету также 13 поражений. Последний раз россиянин победил бразильца Марсио Сантоса на турнире AMC Fight Nights 7 мая.