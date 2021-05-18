Шлеменко ответил высмеявшему его Кадырову

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко в интервью YouTube-каналу журналиста Александра Лютикова ответил высмеявшему его главе Чечни Рамзану Кадырову.

Спортсмен назвал приятным то, что глава Чечни уделил ему целых 30 секунд. «Коверкание фамилии можно списать на трудности перевода. Если я за свои 74 боя нигде не попал ему на глаза, то хотя бы одно из 74 интервью засветил где-то, наверное», — заявил он.

Ранее 18 мая Кадыров заявил, что не слышал о Шлеменко и не знал, с кем он дрался, попутно оговорившись и назвав его Шмеленко. Он добавил, что боец слишком много времени проводит в социальных сетях, поэтому он считал его актером или блогером.

13 мая Шлеменко отреагировал на слова Кадырова о том, что боец Хабиб Нурмагомедов является проектом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). По его мнению, спортсмен — проект своего отца, так как они вместе добились того, что Хабиб стал единственным, кому удалось победить в 29 поединках на высоком уровне.

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