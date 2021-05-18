Кадыров высмеял Шлеменко после спора вокруг Нурмагомедова

Глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Шлеменко после спора вокруг бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Его слова приводит YouTube-канал META MMA со ссылкой на прямой эфир в Instagram политика.

Кадыров заявил, что не слышал о спортсмене и не знал, с кем он дрался, попутно оговорившись и назвав его Шмеленко. «Я вначале думал, что он актер там, блогер. Везде он говорит, болтает. Каждый день дает интервью, клянусь Аллахом. Вижу его только в социальных сетях», — добавил он.

13 мая Шлеменко отреагировал на слова Кадырова о том, что Нурмагомедов является проектом UFC. По его мнению, спортсмен — проект своего отца, так как они вместе добились того, что Хабиб стал единственным, кому удалось победить в 29 поединках на высоком уровне.

Нурмагомедов покинул MMA в октябре 2020-го после победы над Джастином Гейджи. Он заявил, что пообещал это матери. Спортсмен — бывший чемпион UFC в легком весе. На его счету 29 побед в 29 поединках.

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