Валуев ответил на призывы Моргенштерна запретить MMA

Депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на призыв рэпера Моргенштерна запретить смешанные единоборства (ММА). Его слова приводит Sport24.

Депутат заявил, что не стоит обращать внимание на слова исполнителя, так как единственное, чего он хочет, — это привлечь к себе внимание. «Наслушавшись Моргенштерна, можно пойти употреблять наркотики. Или, насмотревшись ММА, ногами повалить на пол человека. Все зависит от того, что за человек и насколько он восприимчив к тем или иным вещам», — добавил он.

27 июня Моргенштерн в Instagram написал, что необходимо ввести цензуру и запретить ММА. «Какой пример вы детям подаете? А про добивание лежачего вообще молчу. Это по-мужски? Не понимаю», — посчитал исполнитель.

Тем самым рэпер ответил многим российским представителям MMA, призывавшим запретить его концерты, в частности Александру Шлеменко, назвавшему Моргенштерна чертом и бесом, и Ивану Штыркову, рассуждавшему о возможности цензуры в песнях артиста.

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