Уральский Халк назвал Моргенштерна куском говна

Российский боец смешанного стиля (ММА) Иван Штырков по прозвищу Уральский Халк в интервью YouTube-каналу «Руки выше» высказался о творчестве рэпера Моргенштерна.

Спортсмен назвал рэпера куском говна, посчитав, что тот занимается не искусством. «Можно было делать что-то поинтереснее, но без такой похабщины, жути и вообще стрема. То, что он пропагандирует с помощью своей знаменитости, это не очень хорошо», — заявил он. По его мнению, цензоры должны следить за подобными исполнителями.

На счету 32-летнего Штыркова 17 побед, два поражения. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся. В июне 2019-го руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) расторгло контракт со спортсменом спустя четыре месяца после его подписания из-за положительной допинг-пробы. Спортсмен не провел под эгидой промоушена ни одного поединка.

В марте этого года еще один российский боец Александр Шлеменко критиковал Моргенштерна, назвав его чертом и бесом. Кроме того, он призывал запретить концерты исполнителя.

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