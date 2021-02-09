Уральский Халк оценил возможность проведения боя с Александром Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (ММА) Иван Штырков по прозвищу Уральский Халк оценил возможность проведения поединка с Александром Емельяненко. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По словам спортсмена, ему был бы очень интересен подобный бой, однако решение останется за организацией Absolute Championship Akhmat (ACA), с которой он подписал контракт. Он выразил сомнение, что промоушен захочет связываться с Емельяненко, а также отметил, что сам боец может не согласиться на поединок.

Последний бой Штырков провел 13 декабря на турнире ACA 115. Тогда он проиграл соотечественнику Магомеду Исмаилову единогласным решением судей. Емеьяненко последний раз также выходил в октагон в бою с Исмаиловым, которому уступил техническим нокаутом.

В июне 2019-го руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) расторгло контракт со Штырковым спустя четыре месяца после его подписания. Причиной стала положительная допинг-проба. Спортсмен не провел под эгидой промоушена ни одного поединка.

Всего на счету 32-летнего россиянина 19 поединков по правилам ММА, в которых он одержал 17 побед и потерпел два поражения. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.

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