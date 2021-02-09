Российский боец смешанного стиля (ММА) Иван Штырков по прозвищу Уральский Халк пошутил об опасности тренировок в Дагестане. Его слова приводит «Р-Спорт».

Штырков заявил, что в республике жесткая конкуренция среди спортсменов. «Я бы сильно не частил со сборами там — опасно для здоровья (смеется). Вообще, я не против еще раз съездить в Дагестан, но надо немного разбавить, я еще от прошлого раза не отошел», — пояснил боец.

Последний бой Штырков провел 13 декабря на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 115. Тогда он проиграл соотечественнику Магомеду Исмаилову единогласным решением судей.

В июне 2019-го руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) расторгло контракт со Штырковым спустя четыре месяца после его подписания. Причиной стала положительная допинг-проба. Спортсмен не провел под эгидой промоушена ни одного поединка.

Всего на счету 32-летнего россиянина 19 поединков по правилам ММА, в которых он одержал 17 побед и потерпел два поражения. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.