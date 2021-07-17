Шлеменко предрек итог боя с Моргенштерном

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко предрек итог боя с рэпером Моргенштерном. Его слова приводит News.ru.

Спортсмен заявил, что такой бой продлился бы ноль секунд. По его мнению, вряд ли кто-нибудь предложит за организацию поединка 20 миллионов долларов, ранее названные артистом. «Это же смешно, я же профессиональный спортсмен, в отличие от него», — подытожил Шлеменко.

27 июня Моргенштерн в Instagram написал, что необходимо ввести цензуру и запретить ММА. «Какой пример вы детям подаете? А про добивание лежачего вообще молчу. Это по-мужски? Не понимаю», — заявил он. На это Шлеменко заявил, что не стоит воспринимать слова исполнителя всерьез, так как единственное, чего хочет рэпер, — это привлечь к себе внимание.

В марте этого года Шлеменко назвал Моргенштерна чертом и бесом. Кроме того, он призывал запретить концерты исполнителя.

Шлеменко за карьеру одержал 60 побед, потерпел 13 поражений, один из его боев был признан несостоявшимся.