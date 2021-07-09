Моргенштерн сделал предложение своей возлюбленной в одних трусах

Российский рэпер Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Валеев) сделал предложение своей возлюбленной, блогерше Диларе Зинатуллиной. Об этом невеста исполнителя рассказала на своей странице в Instagram.

Девушка опубликовала видео, на котором Валеев в одних трусах встал на колено с кольцом в руке во время съемок клипа. Рэпер признался избраннице в любви и задал вопрос, станет ли она его женой. «Женщина моя любимая, ты будешь моей женой?» — спросил он.

По словам Зинатуллиной, поступок Моргенштерна стал для нее неожиданностью. «На съемках клипа случилось то, чего я не ожидала. Мы часто говорили о семье и свадьбе, но нам не хотелось делать это банальным способом. Хотелось, чтобы этот момент был особенным, смешным, ярким, неожиданным», — призналась девушка. «Спасибо за этот волшебный момент и за эту классическую сказку, о которой я мечтала с детства. Я люблю тебя», — написала она.

Ранее Зинатуллина сделала Моргенштерну предложение в синагоге. Музыкант рассказал, что девушка подарила ему кольцо во время его первого шаббата в синагоге. За такой поступок он назвал свою будущую жену не просто «женщиной года», а «женщиной века». «Мальчик: делает предложение. Мужчина: принимает его», — заключил артист.

Моргенштерн и Зинатуллина познакомились в 2017 году в Уфе. Пара рассталась в конце 2019 года, поскольку девушка не согласилась на свободные отношения, которые предлагал ей рэпер. Они вновь стали парой в 2020 году.