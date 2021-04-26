Моргенштерн и его возлюбленная поучаствовали в откровенной фотосессии

Российский рэпер Моргенштерн и его возлюбленная Дилара Зинатуллина поучаствовали в откровенной фотосессии. Снимки появились в Instagram-аккаунте музыканта.

На кадрах можно увидеть, как обнаженная пара лежит на полу и целуется. На другом фото артист и его девушка лежат на кровати без одежды.

«Я всегда забираю все самое лучшее. И женщин это тоже касается. Не завидуйте плез. А хотя нет, завидуйте», — написал Моргенштерн.

В марте стало известно, что рэпер подарил возлюбленной Диларе Зинатуллиной на день рождения чемодан с пятью миллионами рублей и красный автомобиль Range Rover. Вручив девушке кейс с наличными, рэпер заявил: «Такую штуку будет тяжеловато унести». После этих слов он подарил девушке машину. Действие развернулось на улице в окружении съемочной группы.

Зинатуллиной исполнился 21 год. Моргенштерн также поздравил возлюбленную в посте в Instagram, написав «с др су4ка!!!» и добавив, что у девушки «жопа топ». Пара познакомилась в Уфе в 2017 году.