Моргенштерн отреагировал на возбуждение против него дела о пропаганде наркотиков

Рэпер Алишер Моргенштерн отреагировал на информацию о возбуждении против него административного дела за пропаганду наркотиков. Свое мнение он выразил на странице в Instagram.

Музыкант сказал, что теперь суду и экспертам предстоит послушать «очень много отличной музыки».

«Я так и вижу эту картину, собрание: сидят полицейские, судья, какие-то еще юристы, лингвисты и слушают», — порассуждал Моргенштерн и напел строчки из одной из своих песен.

Ранее адвокат рэпера Сергей Жорин сообщил, что его подзащитный отказался признать вину в пропаганде наркотиков, и суд вынужден будет очень подробно ознакомиться с творчеством Моргенштерна.

В субботу стало известно о возбуждении административного дела в отношении рэпера. Его заподозрили в пропаганде наркотиков после выхода клипов «Розовое вино-2» и Family. Моргеншерну грозит штраф до одного миллиона рублей.