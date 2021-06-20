Возлюбленная Моргенштерна сделала ему предложение в синагоге

Возлюбленная рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина сделала музыканту предложение руки и сердца. Радостным событием музыкант поделился в своем Instagram.

Исполнитель рассказал, что девушка подарила ему кольцо во время его первого шаббата в синагоге. За такой поступок он назвал свою будущую жену не просто «женщиной года», а «женщиной века»

«Она избавила нашу семью от типичного "алешер сделал предложение деларе" и в лучших моих традициях сломала все ожидания и стереотипы», — написал Моргенштерн.

Он также пошутил, что принимает поздравления, готовясь к девичнику и выбирая платье, и призвал других девушек завидовать, так как он «выходит за жену». «Мальчик: делает предложение. Мужчина: принимает его», — заключил артист.

В марте стало известно, что рэпер подарил возлюбленной на день рождения чемодан с пятью миллионами рублей и красный автомобиль Range Rover. Вручив девушке кейс с наличными, рэпер заявил: «Такую штуку будет тяжеловато унести». После этих слов он подарил девушке машину. Действие развернулось на улице в окружении съемочной группы.

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