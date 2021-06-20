Моргенштерн опроверг слухи о женитьбе

Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) опроверг появившиеся слухи со своей скорой женитьбе. Об этом он заявил в сторис своего Instagram.

«Не делал я предложение», — написал музыкант.

Слухи о свадьбе Моргенштерна и Дилары Зинатуллиной появились 19 июня. Поводом для этого, утверждал Peopletalk, стало распространившееся в соцсетях предложение Диларе, на которое она ответила согласием. При этом издание указывало, что официального подтверждения этой информации нет.

В апреле Моргенштерн и Дилара поучаствовали в откровенной фотосессии. На кадрах обнаженная пара лежит на полу и целуется. На другом фото артист и его девушка лежат на кровати без одежды. «Я всегда забираю все самое лучшее. И женщин это тоже касается. Не завидуйте плез. А хотя нет, завидуйте», — написал Моргенштерн.

В марте стало известно, что рэпер подарил возлюбленной на день рождения чемодан с пятью миллионами рублей и красный автомобиль Range Rover. Вручив девушке кейс с наличными, рэпер заявил: «Такую штуку будет тяжеловато унести». После этих слов он подарил девушке машину. Действие развернулось на улице в окружении съемочной группы.