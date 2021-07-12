Полиция закрыла новое дело о пропаганде наркотиков в песнях Моргенштерна

Московская полиция закрыла новое дело о пропаганде наркотиков в песнях российского рэпера Моргенштерна (настоящее имя Алишер Валеев). Об этом сообщает Starhit в понедельник, 12 июля.

Сотрудники правоохранительных органов при помощи сторонних экспертов проверили клипы и треки Smoke, «Красное вино фристайл», «Я **** [употребляю] траву» и «Виски на завтрак». Дело об административном правонарушении было возбуждено из-за поданной в полицию жалобы на композиции.

В постановлении о прекращении производства указано, что дело закрыли из-за невозможности установить лицо, выложившее песни в сеть. Представители Моргенштерна заявили полиции, что сам рэпер треки в интернете не публиковал.

«Соблюдено главное: если в рамках возбужденного дела вины Алишера нет, то и привлекать его ни к чему не должны», — высказался о произошедшем адвокат артиста Сергей Жорин.

В июне Зюзинский суд признал Моргенштерна виновным по административному делу по части 1 статьи 6.13 КоАП РФ («Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств») из-за треков «Розовое вино 2» и Family. Его приговорили к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Позже хип-хоп-исполнитель обжаловал приговор, однако Мосгорсуд оставил его в силе.

