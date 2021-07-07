Мосгорсуд признал законным штраф Моргенштерну

Мосгорсуд признал законным решение Зюзинского районного суда, ранее оштрафовавшего рэпера Моргенштерна (полное имя — Алишер Моргенштерн) на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в видеоклипах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Рассмотрев жалобу, Мосгорсуд постановил оставить решение районной инстанции без изменения, апелляцию — без удовлетворения. Защита рэпера заявила, что Моргенштерн собирается вновь оспаривать штраф за пропаганду наркотиков и готов дойти до Верховного суда.

3 июня Зюзинский суд признал Моргенштерна виновным по административному делу по части 1 статьи 6.13 КоАП РФ («Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств»). Позже стало известно, что хип-хоп-артист подал жалобу на данный штраф.

24 мая сообщалось, что правоохранительные органы обнаружили в двух клипах российского рэпера Моргенштерна пропаганду наркотических средств. Экспертиза проводилась в отношении видео на песни «Розовое вино 2» и Family.