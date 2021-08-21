Моргенштерн обратился к родителям детей-поклонников его творчества

Российский рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) обратился к родителям детей, которые являются поклонниками его творчества. Он пообещал воспитать подрастающее поколение и вложить в них лучшее, если старшим все равно на судьбу их наследников. Слова музыканта приводит «Комсомольская правда».

Артист посетил турнир смешанных единоборств MMA турниров Hardcore Fighting Championship. Там он встретился с бойцом Виктором Брониным, мастером спорта по кунг-фу, имеющим прозвище «Боец из морга». Тот традиционно начал предъявлять ему претензии, посыл которых сводился к том, что не следует развращать несовершеннолетних неоднозначным творчеством.

Моргенштерн в ответ заявил, что многие родители совершенно не воспитывают своих детей и перекладывают ответственность на их кумиров, поэтому решил поменять вектор своей деятельности. «Я осознал, что ответственен за воспитание многих детей в этой стране. Родителям, которым все равно (рэпер употребил нецензурное слово — прим. «Ленты.ру») на своих детей, скажу: я постараюсь вложить в них лучшее. А вы продолжайте бухать!» — подчеркнул он.

Ранее Моргенштерн назвал условие для участия в поединке смешанных боевых искусств (MMA). Он заявил, что готов сразиться по правилам единоборства за 20 миллионов долларов, которых ему хватит до конца жизни. Музыкант отметил, что его решение будет зависеть от того, кто выступит его противником. По его словам, если он поймет, что останется в живых после боя, то полученного гонорара хватит на то, чтобы ничем не заниматься до конца жизни, еще останется следующему поколению.

