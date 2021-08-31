Стали известны подробности предстоящей свадьбы Моргенштерна

Журналисты LifeShot раскрыли подробности предстоящей свадьбы рэпера Алишера Моргенштерна и его невесты Дилары Зинатуллиной. Соответствующие фото и видео опубликованы в Telegram-канале издания.

Очевидцы засняли теплоход «Рио-1» на набережной Тараса Шевченко, которую организаторы подготавливают к будущему торжеству. На размещенных кадрах видно, что на борту установлены баннер с ангелом и аббревиатурой «АД», обозначающей инициалы пары, а также несколько декораций: две скульптуры с торчащей из шва монтажной пеной и 26 двуспальных кроватей.

Помимо этого, админам Telegram-канала стало известно, что на борту теплохода заготовили продукты, а именно — булки для бургеров, самсу и замороженные пельмени. При этом в качестве алкогольного напитка гостям будет предложен винный напиток Santo Stefano, стоимость которого в розничных магазинах не превышает 300 рублей.

По информации издания, всего судно вмещает 500 человек, а час его аренды стоит 30 тысяч рублей.

На данный момент неизвестно, будет ли свадьба в действительности проходить на упомянутом теплоходе. Ранее Моргеншерн заявлял на своей странице в Instagram, что торжество состоится в последний день лета на морском судне.

В июне возлюбленная Моргенштерна сделала ему предложение в синагоге. Рэпер опубликовал видео, на котором Дилара Зинатуллина дарит ему кольцо во время его первого шаббата в синагоге. За такой поступок он назвал свою будущую жену не просто «женщиной года», а «женщиной века».