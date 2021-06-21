Моргенштерн впервые арендовал частный самолет и удивился

Популярный рэпер Алишер Моргенштерн впервые арендовал частный самолет и рассказал поклонникам о своих впечатлениях. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram.

23-летний исполнитель опубликовал серию роликов, показывая лайнер, на котором он отправился путешествовать вместе с невестой Диларой Зинатуллиной, семьей и друзьями. В начале видео Моргенштерн снимает фюзеляж самолета, затем поднимается на борт по трапу и демонстрирует фанатам его салон.

На размещенных кадрах видно, что салон бизнес-джета выполнен из белой кожи и отделан панелями из дерева, пол покрыт темным ковром. Вдобавок экипаж самолета предоставил пассажирам фрукты, алкоголь и воду, расположив их на одном из столов. «Я такое только в клипах видел», — удивляется музыкант в ролике.

Подписчики поздравили рэпера в комментариях под постом, который набрал почти 700 тысяч лайков. «Поздравляю, Алишер!», «Моргенштерн лучший», «Девчонки огонь», «Счастья и удачи вам», «Огонь!» — высказывались фанаты.

В июне возлюбленная Моргенштерна сделала ему предложение в синагоге. Рэпер опубликовал видео, на котором Дилара дарит ему кольцо во время его первого шаббата в синагоге. За такой поступок он назвал свою будущую жену не просто «женщиной года», а «женщиной века».