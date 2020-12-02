Кайли Дженнер обругали за хвастовство из-за фото в роскошном самолете

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян, предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, подверглась критике в сети за демонстрацию своей роскошной жизни. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram.

На размещенных кадрах Кайли сидит в кресле на борту собственного самолета. Салон бизнес-джета выполнен из белой кожи и отделан панелями из дерева, пол покрыт светлым ковром. Дженнер снялась в кожаных брюках, черном лонгсливе, ботинках того же цвета и коричневой шубе. Рядом с ней стоит сумка Hermes Birkin в тон верхней одежде.

Поклонники бизнесвумен обвинили ее в хвастовстве в комментариях под опубликованным фото. «Она делает что-то полезное, кроме фотографий в роскошном самолете?», «Самое время летать на своем самолете в период пандемии», «Выглядит ужасно, пластиковая кукла», «Интересно, она вообще платит налоги?» — писали пользователи.

Ранее в ноябре Дженнифер Лопес тоже обругали в сети из-за фото в роскошном самолете. Возлюбленный певицы, бейсболист Алекс Родригес опубликовал снимок, на котором Дженнифер лежит в кожаном кресле на борту частного самолета. Фанаты не оценили фотографию.