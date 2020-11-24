Бывшая самая молодая миллиардерша снялась в купальнике и порадовала фанатов

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян, предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, снялась в откровенном купальнике и порадовала подписчиков. Кадр появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети кадре 23-летняя знаменитость запечатлена на территории своего дома в слитном купальном костюме из серого бархатного материала. При этом вещь оформлена глубоким декольте и широким вырезом под грудью. Ее образ дополнили небольшая подвеска и набедренная цепочка. «Все хорошо», — подписала Дженнер пост, который набрал больше 5,7 миллиона лайков.

Фанаты оценили внешний вид предпринимательницы в комментариях. «Идеальная», «В самом деле невероятная королева», «Разглядываю отражение в стекле», «Очень красивая!», «На улице зима, но ты горяча», — высказывались они.

Ранее в ноябре Кайли Дженнер снялась на фоне роскошного черно-белого Bugatti Chiron стоимостью три миллиона долларов (почти 229 миллионов рублей). Она была одета в бежево-черный топ с вырезом под грудью, черные джинсы свободного кроя и белые кроссовки.