Бывшую самую молодую миллиардершу обругали за нелепый наряд и отсутствие маски

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян, предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, появилась на публике без медицинской маски и подверглась критике. Дискуссия развернулась в Daily Mail.

Знаменитость запечатлели в городе Беверли-Хиллз, когда она направлялась на ужин с друзьями. В качестве наряда Дженнер выбрала красную блузку из шелка, оранжевые брюки с завышенной талией бренда LaQuan Smith Collection и туфли на каблуках. При этом на ней не было защитной маски, несмотря на то, что в связи с пандемией коронавируса все посетители ресторанов в Беверли-Хиллз обязаны надевать их.

Читатели издания обругали бывшую миллиардершу в комментариях под опубликованными снимками за нелепый, по их мнению, наряд, а также за отсутствие средств индивидуальной защиты. «У нее ужасный стиль, она абсолютно не знает, как одеваться красиво. Жаль, ведь у нее на это есть столько денег», «Почему она в таком странном наряде?», «Пусть не появляется перед людьми без маски!», «Как можно прийти в ресторан без маски после того, как твоя сестра переболела коронавирусом? Идиотка», — высказывались пользователи.

Ранее в ноябре бывшая самая молодая миллиардерша снялась в топе с декольте и прослыла Халком. Она стала героиней рекламы собственного косметического бренда Kylie Cosmetics. Ее сфотографировали в зеленых кроп-топе с выразительными плечами и юбке с вырезом. Поклонники принялись критиковать внешний вид знаменитости в комментариях.