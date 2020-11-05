Фанаты нашли первое опубликованное в Instagram фото Кайли Дженнер и удивились

Фанаты младшей сестры телезвезды Ким Кардашьян, предпринимательницы Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, не узнали ее на старом снимке и обругали за пластику. Об этом сообщает The Sun.

Пользователи сети нашли первую фотографию знаменитости, которую она опубликовала в Instagram. Тогда 14-летняя Дженнер сделала селфи в очках и без макияжа. На еще одном раннем снимке она запечатлена за столом с собранными в хвост волосами в полосатом лонгсливе.

Поклонники обратили внимание, что лицо бывшей миллиардерши значительно отличается от ее внешности на современных фотографиях. По их мнению, почти за десять лет бизнесвумен сделала множество пластических операций. «Она не изменилась, а просто сделала 100 операций», «Я даже не представляю, сколько операций на лицо она сделала», «Я в шоке — это два разных человека», — комментировали юзеры.

Ранее в ноябре Кайли Дженнер прослыла «арабской тетушкой» из-за нелепого внешнего вида в рекламе. Она снялась в рекламе новой линейки косметики собственного бренда с «арабским» макияжем, который распространен среди жительниц восточных стран: широкие стрелки черного цвета и бежевый карандаш для губ с прозрачным блеском. Поклонники прозвали ее внешний вид нелепым.