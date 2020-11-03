Кайли Дженнер прослыла «арабской тетушкой» из-за нелепого внешнего вида в рекламе

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян, предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили звания самой молодой миллиардерши в мире, стала героиней мемов после выхода рекламной кампании ее собственного бренда Kylie Cosmetics. На соответствующие изображения и комментарии обратили внимание в Cosmopolitan.

Знаменитость опубликовала проморолик новой линейки декоративной косметики, в котором попозировала в костюмах леопардовой расцветки. При этом на ее лицо был нанесен «арабский» макияж, который распространен среди жительниц восточных стран: широкие стрелки черного цвета и бежевый карандаш для губ с прозрачным блеском.

Поклонники сочли внешний вид Дженнер нелепым. В соцсетях она прослыла «арабской тетушкой» из-за сходства с типичными, по их мнению, героинями рекламных постеров и буклетов в арабских странах. Пользователи принялись публиковать снимки бизнесвумен, добавляя на них надписи на арабском языке.

Другие юзеры начали монтировать фото бывшей миллиардерши на продукцию арабских производителей, например на шампуни и упаковки с традиционными сладостями. Кроме того, фанаты использовали изображения Дженнер вместо снимков популярных в восточных странах певиц или актрис.

Ранее Кайли Дженнер перевоплотилась в кобру в честь Хеллоуина и порадовала фанатов. Она снялась в облегающем наряде со змеиным принтом и головном уборе, выполненном в виде морды кобры с двумя клыками.