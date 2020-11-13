Бывшая самая молодая миллиардерша снялась в топе с декольте и прослыла Халком

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян, предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, снялась в откровенном образе для рекламы собственного косметического бренда Kylie Cosmetics и прослыла Халком из одноименного фильма. Дискуссия развернулась в Daily Mail.

В своем Instagram-аккаунте 23-летняя знаменитость опубликовала снимок, на котором она запечатлена в зеленых кроп-топе с выразительными плечами и глубоким декольте и юбке с вырезом. При этом Дженнер позирует на плюшевом кресле такого же цвета, а ее ногти покрыты лаком оттенка хаки. «Угадаете тему моей новогодней коллекции?» — подписала она пост, который набрал больше 3,6 миллиона лайков.

Пользователи сети принялись критиковать ее внешний вид. «Ядовитый плющ», Помните, когда Рождество было особенным и веселым временем года, а не поводом для того, чтобы сексуально наряжаться и рекламировать макияж?», «Невероятный Халк из имплантов и наполнителей», «Похоже, она сидит в луже водорослей», — писали они.

Ранее в ноябре Кайли Дженнер снялась в бюстгальтере и взволновала фанатов. На снимке она фотографирует себя в зеркало, в котором отражается гостиная ее дома. На ней — белый бюстгальтер и черные спортивные штаны свободного кроя.