Кайли Дженнер снялась в топе с вырезом под грудью и возмутила пользователей сети

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян, предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, снялась в откровенном топе и озадачила поклонников. Соответствующая дискуссия развернулась в Daily Mail.

В своем Instagram-аккаунте 23-летняя знаменитость разместила селфи, на котором запечатлела себя в топе карамельно-бежевого оттенка с узорчатым принтом, с глубоким декольте и вырезом под грудью. Из украшений на Дженнер золотистая подвеска. «Блондинка», — подписала она пост, который набрал больше 6,3 миллиона лайков.

Пользователей сети возмутил внешний вид предпринимательницы, и они принялись критиковать ее. «Ее имплантаты сегодня выглядят особенно неудачно», «Никаких резких движений в этом коротком топе», «Она слишком молода для всего этого», «Какие ужасные фотография и наряд», «Они когда-нибудь снимаются одетыми? Всегда стараются показать результаты своих пластических операций», — высказывались они.

Ранее в ноябре фанаты нашли первое опубликованное в Instagram фото Кайли Дженнер и удивились. На ней 14-летняя Дженнер сделала селфи в очках и без макияжа. На еще одном раннем снимке она запечатлена за столом с собранными в хвост волосами в полосатом лонгсливе. Поклонники отметили, что почти за десять лет бизнесвумен сделала множество пластических операций.