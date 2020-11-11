Сходство Ким Кардашьян с младшей сестрой на новом фото удивило фанатов

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст поделилась новыми фото с отдыха и озадачила поклонников. Соответствующая серия кадров появилась в ее Instagram-аккаунте.

На них 40-летняя звезда реалити-шоу позирует в черном топе-бикини и шортах на высокой талии такого же цвета. Ее запечатлели без макияжа и с распущенными волосами на фоне природы. Публикация набрала больше 4,6 миллиона лайков.

Поклонников Кардашьян удивило ее внешнее сходство с младшей сестрой, бывшей самой молодой миллиардершей Кайли Дженнер, о чем они начали писать в комментариях. «Ты выглядишь в этом прямо как Кайли, боже», «Кайли?», «Ого, я подумала, что это Кайли», «Красотка!», «Сегодня ты выглядишь точно как Кайли», — высказывались они.

В августе в лице модели увидели сильное сходство с младшей сестрой Ким Кардашьян Хлои. Речь идет о манекенщице бренда Fashion Nova, которая снялась в пиджаке на голое тело, коротких кожаных шортах, а также сетчатых чулках.