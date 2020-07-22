Искусственная внешность рекламирующей откровенные вещи модели возмутила клиентов

Модель популярного бренда Fashion Nova, рекламирующую откровенные вещи, обругали за искусственную внешность и сравнили с бывшей самой молодой миллиардершей Кайли Дженнер. Фотография появилась в Instagram-аккаунте марки.

На размещенном снимке манекенщица позирует в черном комбинезоне упомянутой марки с глубоким вырезом в области груди. Стоимость изделия на сайте составляет 2212 рублей. Образ дополнили кроссовки Nike и небольшая сумка. Волосы девушки выкрашены в ярко-оранжевый цвет.

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Клиенты Fashion Nova раскритиковали модель в комментариях под постом, обвиняя ее в злоупотреблении пластическими операциями. «Все ваши амбассадоры выглядят, как разные версии сестер Кардашьян», «Сперва подумала, что это Кайли», «Почему ее губы выглядят таким образом?», «Кайли? У всех одинаковые пластические операции», — высказывались они.

Ранее в июле другую модель упомянутой марки подняли на смех за чересчур тонкую талию и сравнили с пришельцем. На фото она запечатлена в черном боди с короткими рукавами и желтой надписью. Наряд оформлен разрезом, который обнажает живот манекенщицы. Пользователи сети посчитали, что пропорции девушки не соответствуют стандартам человеческого тела.