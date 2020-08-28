В лице модели в откровенной рекламе увидели сильное сходство с сестрой Кардашьян

Покупатели Fashion Nova увидели в лице модели марки сильное сходство с младшей сестрой телезвезды Ким Кардашьян — Уэст Хлои. Соответствующий кадр появился в Instagram-аккаунте онлайн-ретейлера.

На размещенном в сети снимке манекенщица позирует в пиджаке на голое тело, коротких кожаных шортах, а также сетчатых чулках. Девушка снялась в откровенной рекламе с распущенными волосами, при этом ее образ дополнили множество подвесок.

Клиенты Fashion Nova удивились внешнему сходству модели с телезвездой и принялись писать об этом в комментариях. «Сперва я подумала, что это Хлои», «Ох, почему все хотят выглядеть как сестры Кардашьян?», «Хлои, это ты?», «Наверное, она сходила к тому же пластическому хирургу, что и Хлои», — высказывались они.

В июле искусственная внешность модели упомянутого интернет-магазина возмутила клиентов. Манекенщицу с оранжевыми волосами сфотографировали в черном комбинезоне марки с глубоким вырезом в области груди. Подписчики бренда сравнили девушку с бывшей самой молодой миллиардершей Кайли Дженнер в комментариях под кадром.