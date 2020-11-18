Бывшая самая молодая миллиардерша снялась в топе на фоне роскошного автомобиля

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян, предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, снялась в откровенном образе на фоне роскошного автомобиля и порадовала фанатов. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

23-летняя знаменитость попозировала в бежево-черном топе с вырезом под грудью, черных джинсах свободного кроя и белых кроссовках. Ее образ дополнил небольшой клатч молочного цвета. На снимке Дженнер опирается на собственный черно-белый Bugatti Chiron стоимостью три миллиона долларов (почти 229 миллионов рублей). Публикация набрала больше 4,5 миллиона лайков.

Поклонники оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «Потрясающая», «Королева», «Ты запредельная. Эти образы!», «Как только ей удается так выглядеть», «Хочу такой же Бугатти», «Люблю тебя», — высказывались они.

Ранее в ноябре Кайли Дженнер обругали за нелепый наряд и отсутствие защитной маски. Знаменитость запечатлели в городе Беверли-Хиллз, когда она направлялась на ужин с друзьями. Она была одета в красную блузку из шелка, оранжевые брюки с завышенной талией и туфли на каблуках.