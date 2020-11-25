Дженнифер Лопес обвинили в хвастовстве из-за фото на борту роскошного самолета

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес поделилась снимком из салона роскошного самолета и подверглась критике со стороны пользователей сети. Соответствующие фото и высказывания появились на странице ее возлюбленного в Instagram.

Бейсболист Алекс Родригес опубликовал снимок, на котором исполнительница лежит в кожаном кресле на борту частного самолета. Салон бизнес-джета выполнен из белой кожи и отделан панелями из дерева. Лопес запечатлели в белом свитере и джинсах.

Поклонники певицы обвинили ее в хвастовстве в комментариях под опубликованным фото. «Ничего, что многие люди потеряли работу?», «Вы богатые. Мы уже поняли», «Поздравляю вас с тем, что вы нарушаете все предписания врачей ради Дня благодарения», «Класс, а я не могу увидеть родных из-за пандемии», «Соблюдайте карантин!» — писали фанаты.

Ранее в ноябре Бритни Спирс в честь 39-летия снялась на борту роскошного самолета в мини-шортах. Она попозировала в кожаном кресле в бежевых мини-шортах, белой футболке и коричневых босоножках на каблуках. Известно, что Спирс отправилась на отдых вместе со своим возлюбленным Сэмом Асгари на остров Мауи.