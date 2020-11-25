Дженнифер Лопес обвинили в копировании стиля другой популярной певицы

Голливудскую актрису, певицу Дженнифер Лопес обвинили в копировании стиля популярной певицы Бейонсе. Соответствующий материал публикует The Sun.

Модный редактор Клемми Филдсенд (Clemmie Fieldsend) сопоставила их наряды во время различных публичных выходов. Так, на мероприятии American Music Awards 51-летняя Лопес появилась в черном комбинезоне из полупрозрачного материала, верхняя часть которого была выполнена из уплотненной ткани и прикрывала некоторые части ее тела. Артистка выступала на каблуках и исполняла танец со стулом, а ее прическа каре была уложена с эффектом мокрых волос.

Отмечается, что Бейонсе выходила на сцену в аналогичном образе в 2014 году на премии MTV Video Music Awards. Причем ее номер включал похожие элементы.

В 2005 году на концерте в Вашингтоне Бейонсе вышла на сцену с длинными волнистыми волосами и в красном мини-платье с глубоким декольте, дизайн которого имитировал языки пламени. Лопес, в свою очередь, выступила в таком же наряде в 2012 году на своем концерте в португальском Лиссабоне.

Тем не менее Филдсенд показала обратные случаи, когда Бейонсе перенимала стиль Лопес. Например, в 1998 году на Каннском кинофестивале голливудская актриса появилась на ковровой дорожке в разноцветном платье с пайетками бренда Thierry Mugler. Бейонсе, в свою очередь, была одета в этот же наряд во время съемок клипа в 2008 году.

Более того, в 1999 году Лопес выступила на Billboard Music Awards в бюстгальтере со стразами и золотистой мини-юбке из сетчатого материала, а в 2004 году Бейонсе вышла на сцену во Флориде в похожем костюме.

Ранее в ноябре жену Байдена Джилл уличили в копировании нарядов Мелании Трамп. Журналисты обратили внимание, что на протяжении нескольких лет 69-летняя Байден выступала на публичных мероприятиях в одежде, фасон и расцветка которой в точности повторяют наряды супруги действующего президента США Дональда Трампа.