Рудковская посоветовала Моргенштерну сбежать с собственной свадьбы

Музыкальный продюсер Яна Рудковская посоветовала хип-хоп-артисту Моргенштерну не торопиться со свадьбой. Свое мнение она высказала в интервью изданию «Собеседник».

Продюсер прокомментировала скорую свадьбу рэпера с его возлюбленной Диларой Зинатуллиной. Торжество запланировано на 31 августа. Рудковская посоветовала артисту «очень хорошо подумать» и сбежать с мероприятия. «Возможно, Моргенштерн так и сделает. Он же себя иногда позиционирует как женщину. А тут будет сбежавший Моргенштерн с хештегом "сбежавшая невеста". По-моему, прекрасно!» — отметила продюсер.

Рудковская предупредила, что отношения Моргенштерна и Зинатуллиной может ждать такая же судьба, как и брак телеведущей Анастасии Ивлеевой и рэпера Элджея, когда молодые люди в итоге развелись. «Я считаю, что шоу-бизнес не должен влиять на семейные отношения. Они не должны переплетаться», — заявила продюсер.

Слухи о возможной свадьбе Моргенштерна появились в июне 2021 года. Однако артист опроверг их, отметив, что не предлагал возлюбленной выйти за него замуж. Вскоре рэпер подтвердил, что Зинатуллина сделала ему предложение.