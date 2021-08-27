Платье Рудковской с глубоким декольте назвали безвкусицей в сети

Наряд с вырезом на груди российского продюсера Яны Рудковской, в котором она появилась на красной ковровой дорожке музыкального конкурса «Новая волна» в Сочи, прозвали безвкусицей в соцсетях. Ролик опубликован на ее странице в Instagram.

В последний день фестиваля 46-летняя знаменитость вышла в свет в блестящем бежево-золотом платье люксового бренда George Shobeika, которое оформлено шлейфом, глубоким декольте и разрезом, оголяющим ее ногу. Образ предпринимательницы дополнили украшения ювелирного дома Mercury и макияж в нюдовых оттенках.

Подписчики не оценили внешний вид Рудковской и обругали ее в комментариях под постом. «Слов нет, безвкусица», «Как она меня раздражает», «Выпендреж! Вам далеко до Голливуда», «Новогодняя елка», «Наигранная кукла», «Лучше бы детьми и семьей занималась, чем себя на показ всем выставлять. Позорище», — писали пользователи сети.

Продюсер никак не отреагировала на высказывания юзеров.

В августе другой наряд Рудковской, в котором она посетила четвертый день «Новой волны», раскритиковали в сети. Речь идет об ярко-розовом мини-платье с глубоким декольте, оборками на рукавах и длинным шлейфом из коллекции российского бренда Yanina Couture.