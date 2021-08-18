Рудковская показала новую сумку-стакан Louis Vuitton за 147 тысяч рублей

Российский продюсер Яна Рудковская показала необычную сумку из новой коллекции французского модного дома Louis Vuitton за сотни тысяч рублей. Фотографии появились на ее странице в Instagram.

46-летняя знаменитость опубликовала серию снимков, на которых она позирует на фоне вишневого автомобиля Porsche в шелковой пижаме с монограммой бренда Louis Vuitton. Образ Рудковской дополнили коричневые тапки той же люксовой марки и облегающие легинсы.

На размещенных кадрах продюсер держит в руках новую сумку, форма которой имитирует стакан. Стоимость описанного изделия на сайте люксового бренда составляет 147 тысяч рублей. Отмечается, сумка модели Coffee Cup входит в коллекцию под названием Everyday.

В апреле Яна Рудковская появилась на публике с украшением по цене квартиры в Москве. Речь идет о кольце с редким зеленым бриллиантом в форме сердца модного дома Chanel. По словам байера Ольги Головиной, примерная цена аксессуара составляет 20-25 миллионов рублей. На сайте компании ЦИАН была представлена квартира аналогичной стоимости.