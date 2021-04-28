Рудковская показала десятки пляжных фото без ретуши в ответ на обвинения фанатов

Российский продюсер Яна Рудковская показала десятки пляжных фото в купальнике без ретуши в ответ на обвинения фанатов в фотошопе. Соответствующий ролик появился в ее Instagram-сторис.

На размещенных кадрах 46-летняя знаменитость объяснила, что подписчики обвинили ее в чрезмерной ретуши на одном из последних снимков в ее Instagram-аккаунте, где она запечатлена со своей матерью Светланой. В ответ на это Рудковская сняла на видео фотогалерею в своем телефоне: она пролистала множество неотредактированных снимков с этой фотосессии подряд.

В общей сложности звезда показала 42 фотографии с пляжа и ответила на критику со стороны пользователей сети. «Достали эти разговоры про фотошоп. Итак, друзья, смотрим внимательно. Я каждую фотошопила, да? Вообще каждую картинку я фотошопила. Смотрим внимательно. Каждую отфотошопила, везде себе ноги удлинила. Вот в каждом кадре везде себе удлинила ноги, обалдеть! Какая все-таки я фотошопщица!» — иронично прокомментировала она.

Подписчики Telegram-канала «Светские хроники» отреагировали на ответ Рудковской. «Правда задевает», «Никто не говорит, что она себя фотошопит, чтобы "захудить". Она свою рожу марамойную от морщин фотошопит, а тут лица не видно. То, что она дрищавая и корявая красивой ее не делает», «На фото одна нога длиннее другой», — писали юзеры.

Ранее в апреле фанаты подняли знаменитостей на смех за их нелепые ошибки при использовании фотошопа на снимках. Например, в сети появился кадр 50-летней британской телеведущей Аманды Холден, которая снялась в купальнике спиной к фотографу. Поклонники обратили внимание на искаженное изображение воды: «С каких это пор океанский горизонт стал настолько кривым? Кажется, кто-то перестарался с фотошопом».